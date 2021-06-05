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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sahtesi gerçek polise yakalandı...Üzerinden polis kokartı çıktı, 'Polis kimliği değil o abi' dedi

Sahtesi gerçek polise yakalandı...Üzerinden polis kokartı çıktı, 'Polis kimliği değil o abi' dedi

Şahsın gözaltına alınması

Polis Sahte Polis Akalan Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Basın mensuplarının sorusu ve şüphelinin cevabı
-detaylar

( BURSA ) Sahtesi gerçek polise yakalandı...Üzerinden polis kokartı çıktı, "Polis kimliği değil o abi" dedi BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin üst araması yaptığı şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve sahte polis kokartı çıktı. Olay Mahmudiye mahallesi Osmaniye caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri cadde üzerinde devriye atarken, yaya olarak gezen bir şahıstan şüphelendi. Şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve sahte polis kokartı çıktı. Kendini polis olarak tanıttığı öğrenilen Suriye uyruklu Amir S.(19) gözaltına alındı. Şüpheli gözaltına alındığı sırada basın mensuplarının sorusuna, "Polis kimliği değil o abi" diyerek cevapladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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