Sahte polislere kaptırdığı altınları bulunan yaşlı kadın jandarmaya dua etti

- Elazığ'da 81 yaşındaki nine sahte polisler tarafından dolandırılarak 7 bin TL parası ve altınları alındı ancak, şüpheliler jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Parayı da ele geçiren jandarma ekipleri, nineye teslim etti, dua aldı. Olay, merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Ümmügülsüm Demir'i ev telefonundan arayan 1 kişi, kendini polis olarak tanıtarak cinayete karıştığı iddiasında bulundu. Bunun üzerine panikleyen nine, kendisiyle görüşen sahte polisin talimatlarını yerini getirerek, evine gönderilen 2 şahsa kimseye yük olmamak için ölünce kefen parası diyerek biriktirdiği 7 bin TL ile 3 adet çeyrek, 2 adet yarım ve 1 adet gram altını teslim etti. Şahısların evden ayrılmasıyla dolandırıldığını anlayan nine, jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile karakol ekipleri sahada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise teknik olarak araştırma yaptı. Ekiplerin araştırmasında şüphelilerin M.Y. (23) ile Ş.K. (22) olduğunu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 2 şüphelide adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama yaşlı kadından alınan altın ve paralar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken, ele geçen para ve altınlar ekipler tarafından nineye teslim edildi. Jandarma ekiplerine teşekkür eden Ümmügülsüm nine, onlara sürekli dua etti.