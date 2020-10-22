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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sahte içkiden ölen Gazi Davası sanığı Tekirdağ’da defnedildi

Sahte içkiden ölen Gazi Davası sanığı Tekirdağ’da defnedildi

Mezarlıktan detaylar

Hastane Sahte İçki Cenaze Osmanpaşa Memur 

-Mezarlık girişinden detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- İstanbul’da sahte içki kullandığı iddiasıyla hayatını kaybeden Gazi Davası Sanığı Mehmet Gündoğan Tekirdağ’da defnedildi. Sahte içki nedeniyle ölüm vakaları her geçen gün artıyor. İstanbul Gaziosmanpaşa Mahallesinde sahte içki kullandığı iddiasıyla hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenilen Gündoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 61 yaşındaki Mehmet Gündoğan’ın cenazesi Tekirdağ’ın Şarköy İlçesine getirildi.
Şarköy İlçe Mezarlığına defnedilen Gündoğan’ın Gazi Davası'nın Polis memuru sanıklarından olduğu öğrenildi.
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