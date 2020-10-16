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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Sahte içki operasyonunda 2 tutuklama

Sahte içki operasyonunda 2 tutuklama

Şahısların giriş çıkışı

Argo Sahte İçki Kaçak Kaçak İçki Kaçak Et 

-ekiplerin arama yapmaları
-detaylar

(( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir´de sahte içki satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki operasyonu yapıldı. Polis ekipleri iki şahsın İzmir´den aldıkları kaçak etil alkolu kargo yoluyla başka illere gönderdikleri bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler 2 iş yeri, 2 ikamet ve 1 araçta yaptıkları aramalarda 30 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde Etil Alkol ve 226 adet anason aroması ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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