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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarının bulunduğu otomobil Ihlara Vadisi'ne uçtu

Sağlık çalışanlarının bulunduğu otomobil Ihlara Vadisi'ne uçtu

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Sağlıkçı Direksiyon Sağlık Görevlisi 

-Yaralının kurtarma çalışması
-Yaralının vadide görüntüsü
-Yaralıya ilk müdahale vadide
-Yaralının vadiden çıkarılması
-Yaralıların taşınması vadide
-Yaralıların ambulanslara bindirilmesi
-Hurdaya dönen otomobilin görüntüsü
-Kopan motorun melendiz çayında görüntüsü
-Jandarma, afad umke sağlıkçılar görüntüsü
-detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da içerisinde iki sağlık görevlisinin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ihlara Vadisine uçtu. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kadın sağlıkçı AFAD ve 112 ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara Kasabası Kayaardı Mahallesi Sokak başı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semiha Erkoca idaresindeki 06 MPU 88 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ihlara Vadisine uçtu. Otomobil, yaklaşık 70 metre yükseklikten Melendiz Çayı’nın kenarına düştü. Adeta hurdaya dönen otomobilin yerinden kopan motoru ise Melendiz Çayına düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri, Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Yardım ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri Ihlara Vadisine inerek araç içerisinde sıkışan sürücü Semiha Erkoca ve yanında bulunan Hatice Çelik isimli 2 yaralı sağlık görevlisini kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonucu 2 yaralı sağlık görevlisi sıkıştıkları yerden kurtarılarak sedyelerle yukarı taşındı. Ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile vadiden çıkarılarak ambulanslara alınan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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