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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına yöresel yemeklerle moral desteği

Sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına yöresel yemeklerle moral desteği

Yemek dağıtımı

Hastane Sağlık Çalışanı Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanları Dernek Başkanı 

-Vatandaşların yemek alması
-röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs ile canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına özel Beykoz Belediyesi öncülüğünde 19 adet farklı yörenin derneği, 19 gün boyunca Beykoz’da bulunan devlet hastanesinin önünde kete, pişi, su böreği gibi yöresel yemek ve ürünleri dağıtacak. Devlet hastanesi önünde daha önceden ücretsiz çay ve çorba dağıtan Beykoz Belediyesi korona virüs ile canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı. Beykoz’da faaliyet gösteren 19 adet yöre derneği Beykoz Belediyesi öncülüğünde su böreği, pişi, kete gibi birbirinden farklı yöresel yemekler yaparak sağlık çalışanı ve hasta yakınlarına ücretsiz bir şekilde dağıtım yaptı. Vatandaşlar mobil büfelerden kendilerine dağıtılan yöresel yemeklerden ötürü memnun kaldı. Kars Ardahan Iğdır dernek başkanı Esengül Yılmaz “Beykoz Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Ülke olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz bizde neler yapabiliriz diye düşünüyorduk. Beykoz belediyesi beraber ortak bir proje olan sağlık çalışanlarına katkı sağlamak istedik Beykoz’da 19 farklı yöre derneğimiz her gün bir derneğimiz bir yöremizin ürününü sağlık çalışanı ve hasta yakınlarına ikram ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sağlık çalışanı Birsen Kıran “Güzel bir proje benim hoşuma gitti zaten önceden çorba dağıtımı oluyordu. Biz çok memnunuz devamını bekliyoruz. Yöresel ürünler de dağıtılıyor onlar için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık çalışanı Kadir Öksüz, “Beykoz Belediyesi sabahları çay ve çorba ikram ediyor hem de akşam çay ve çorba ikram ediyor bu proje gerçekten çok güzel bir proje olmuş hem bizim için hem de hasta yakınları için çok güzel her bölgeden yöresel ürünlerin dağıtılması hakikaten güzel bir olay devamını bekliyoruz” dedi .
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