- Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da yerel yöneticilerle bir araya geldi

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( İSTANBUL )- Koca, İstanbul’da artış gösteren vakalar ile ilgili toplantı gerçekleştiriyor İSTANBUL



- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği’nde yerel yöneticilerle bir araya geldi. Koca burada, İstanbul’da artış gösteren vaka sayıları ile ilgili bir toplantı gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde kentin yerel yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçenin belediye başkanları ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, İstanbul’da artış gösteren vaka sayıları ve alınacak tedbirler ele alınıyor. (ZA-



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