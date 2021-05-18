Sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer aradı

- Kocaeli’de aniden başlayan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sokak ve caddelerde sığınacak yer aradı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika süren sağanak yağmur, hayatı kısa sürede olumsuz etkiledi. Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina diplerine kaçarken, trafikte yer yer yoğunluklar oluştu. Yaklaşık 15 dakika süren yağmurun dinmesi sonrasında vatandaşlar sığındıkları yerlerden çıkarak yollarına devam etti. (HY-GY-Y)
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