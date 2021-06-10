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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sabiha Gökçen’de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi...73 bağ insan saçı yakalandı

Sabiha Gökçen’de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi...73 bağ insan saçı yakalandı

kaçak ticari malzemeler

Elektronik Sigara Kozmetik Ürün Cep Telefonu Çelik Yelek İstihbarat 

-ekipler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanında geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli görülerek aranan yolcuların bagajlarında yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Gerçekleştirilen ilk operasyonda Almanya’nın Hamburg kentinden Sabiha Gökçen Havalimanına gelen bir yolcu riskli olarak değerlendirildi. X-ray cihazı ile taranan yolcunun valizinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine açılarak aranan valizin içerisinde 73 bağ insan saçı ele geçirildi. Farklı günlerde havalimanına gelen iki yolcunun bagajlarında yapılan aramada ise çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ve özel izin ile taşınan toplam 6 bin 307 adet ilaç yakalandı. 60 adet soğuk cüzdan Öte yandan Gümrük Muhafaza ekiplerince havalimanında gerçekleştirilen operasyonlarda 142 adet elektronik sigara cihazı ve kartuşu, 20 adet cep telefonu, 32 adet ekran kartı yakalandı. Ayrıca kripto para cüzdanı olarak özel üretilen soğuk cüzdan olarak da bilinen 60 adet cihaz ele geçirildi. 25 adet çelik yelek İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün Sabiha Gökçen Havalimanında belirlenen bir diğer şüpheli yolcunun bagajında ele geçirdiği 25 adet çelik yelek ise diğer dikkat çekici kaçak ürünlerdendi. Bunlarla birlikte gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda da 264 adet kozmetik ürünü, 644 adet tespih, kolye, bileklik ve kol saati ile 22 kilo ağırlığında nargile tütünü ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalanan ve yaklaşık değeri 1,5 milyon lira olan ürüne el konurken sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. (MB-
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