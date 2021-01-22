- Rüyasında gördüğü milli sporcu Semih Erden, 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı

-Tanıtım, açıklama



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Milli sporcu Semih Erden, kendisini rüyasında görerek, mesaj atıp destek isteyen Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi Başkanı Gülnur Kocaçınar vasıtasıyla, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere derneğe 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı.Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka’da basketbol hayatına devam eden milli sporcu Semih Erden, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi’nde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 10 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Erden’e teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, milli sporcuyu rüyasında gördüğünü belirterek, kendisine instagram üzerinden ulaştığını ifade etti.

'“Rüyamda görünce mesaj attım kendisine”Kocaçınar, konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, “Bir akşam rüyamda Semih Erden’i gördüm, fakat ismini tam hatırlayamadığım için not aldım. Sabah baktığımda ‘Semih Eren’ diye not aldığımı gördüm. Sonrasında biraz araştırma yaptım. Semih Erden olduğunu fark ettim. Ardından instagram üzerinden kendisine ulaştım ve mesaj attım. Sonrasında bir akşam evime doğru giderken menajeri bana ulaştı. Semih beyin mesajımı gördüğünü ve benim hakkımda araştırma yaptığını söyledi.



Ben de kendisine ilettim durumu. Derneğimizden ve çalışmalarımızdan bahsettim. Ardından menajeri birkaç gün sonra tekrar ulaştı bana ve tekerlekli sandalyelerimizi gönderdi. Kendisi derneğimize 10 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.“İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak”Sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirten Kocaçınar, “Toplu teslimimiz olmayacak. Gelen sandalyeler ihtiyaç durumlarında araştırılarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” dedi.





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