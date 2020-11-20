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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

- Rusya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

MOSKOVA DETAY

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Rekor Lyon Bild Trol 


- Rusya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 318 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında kısmi tedbirler uygulanmaya devam edilirken, vaka artışının önüne geçilemiyor. Rusya Korona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 463 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 35 bin 311’e ulaştığı bildirildi.
Ülkede son 24 saatte 24 bin 318 yeni vaka saptanırken, toplam vaka sayısının 2 milyon 39 bin 926'ya yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte tespit edilen 24 bin 318 vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Rusya’da en çok vakanın görüldüğü şehir Moskova oldu. Başkent Moskova’da 6 bin 902 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısının 539 bin 970'e yükseldiği açıklandı. Kentte toplam ölü sayısı 8 bin 159 olarak kaydedildi. Ülkede son 24 saatte 5 bin 836 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedilirken, toplam iyileşen sayısının ise 1 milyon 551 bin 414'e ulaştığı belirtildi.
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