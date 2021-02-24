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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Rus savaş gemisi ‘Valentin Pikul’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ‘Valentin Pikul’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

eminin kilitbahir kalesi önünden geçişi

Savaş Gemisi Akkale Türk Bayrağı 

-dur yolcu yazısı önünden geçişi
-türk bayrağı önünden geçisi
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Rus donanmasına ait 770 borda numaralı ‘Valentin Pikul’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi’nden bugün saat 13.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 770 borda numaralı ‘Valentin Pikul’ adlı savaş gemisi, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden ilerleyen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Boğaz'dan geçişi sırasında Rus savaş gemisine iki Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. (UYC
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