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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rus Donanmasına ait mayın tarama gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus Donanmasına ait mayın tarama gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus mayın gemisinin geçişi

Batın 

-Güvertede nizami duran mürettebat
-Sahil güvenlik botu
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' mayın tarama gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı. Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' mayın tarama gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden saat 7.30 sularında İstanbul Boğazı'na giriş yapan mayın tarama gemisinin, geçişi esnasında mürettebatın nizami bir şekilde güvertede durduğu görüldü.
Rus mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayan Rus Donanmasına ait 601 borda numaralı “Ivan Antonov” Karadeniz’e doğru yol aldı.
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