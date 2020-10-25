Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Rot arızası yapan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Rot arızası yapan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Yaralıların ambulanstan indirilmesi

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Yaralıların sedye ile acile taşınması
-Ambulans detayları

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da seyir halindeyken rot arızası yapan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu Topakkaya Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şammaz Ş. (64) idaresindeki 68 EE 178 plakalı Tofaş marka otomobil, Aksaray istikametine seyir halindeyken rot arızası yaptı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken kontrolden çıkan yoldan çıkarak refüjde takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Mücahit Ş. (16) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı