Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Römork traktörden ayrıldı, 25 metre sürüklendi: 3 kişi yaralandı

Römork traktörden ayrıldı, 25 metre sürüklendi: 3 kişi yaralandı

-olay yeri detay

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--devrilen traktör detay
--römork detay

( SİVAS ) -- Sivas'ta çatı yapımında kullanılan çelik konstrüksiyon yüklü römorkun traktörden kopması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas'ta çatı yapımında kullanılan çelik konstrüksiyon yüklü römorkun traktörden kopması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli yolu üzerinde meydana geldi. A.Y. yönetiminde ki 58 ACD 155 plakalı traktöre bağlı römorkun kopması sonucu devrildi. Çatı yapımında kullanılan çelik konstrüksiyon yüklü römork yaklaşık 25 metre sürüklendi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile römork üzerinde bulunan R.Y. ve Y.P. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Y.P ‘nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DK-GF-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement