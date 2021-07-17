Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
RİZE - Rize Valiliği sel ve heyelan esnasında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile görüntü paylaştı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
RİZE - Rize Valiliği sel ve heyelan esnasında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile görüntü paylaştı

RİZE - Rize Valiliği sel ve heyelan esnasında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile görüntü paylaştı

- Sel felaketinde bir yaralının ekipler tarafından taşınmasıRİZE (AA) - Rize Valiliği 13 Temmuz'da başlayıp 14 Temmuz çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olaylarında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile ilgili görüntü paylaştı.

Felaket 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı