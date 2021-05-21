Rize'nin Çayeli ilçesinde yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi

- Rize’de öğlen saatlerinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi’nde meydana geldi. Süleyman Tüylüoğlu’na ait ahşap evde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede bütün evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken ahşap ev tamamen yanarak kullanılmayacak hale geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım