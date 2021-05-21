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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Rize'nin Çayeli ilçesinde yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Sosyal medyadan indirilen yangın görüntüleri

Ahşap Ev Elektrik Kontağı 

-Yangına müdahale anı

( RİZE ) RİZE

- Rize’de öğlen saatlerinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi’nde meydana geldi. Süleyman Tüylüoğlu’na ait ahşap evde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede bütün evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken ahşap ev tamamen yanarak kullanılmayacak hale geldi.
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