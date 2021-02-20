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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
RİZE - Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bazı yapıların yıkımı sürüyor

RİZE - Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bazı yapıların yıkımı sürüyor

- Yıkım çalışmalarından görüntüler - Bir binanın kontrollü yıkımıKentsel dönüşüm projesi kapsamında bazı yapıların yıkımı sürüyorRİZE (AA) - Rize 'de kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkımına karar verilen 168 bağımsız bölümün bulunduğu 5 bloktan oluşan yapıların yıkımı devam ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi iş birliğiyle Temmuz 2020'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, Tophane Mahallesi'nde 117 daire ve 51 iş yerinin yanı sıra 2 de ibadethanenin bulunduğu 2 bin 574 metrekarelik alanda 10 Şubat'ta başlayan yıkım işlemleri sürüyor.Çalışmalar kapsamında, Deniz Sitesi'ndeki bir blokta yıkım kontrollü şekilde gerçekleştirildi.
Yıkım öncesi bölgede güvenlik önlemleri alınırken, binanın bulunduğu Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı.Bölgedeki yıkım işlemlerinin 15 günde tamamlanması ve ardından saha temizliği yapılması planlanıyor.

Ethan Trol 

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