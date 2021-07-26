RİZE - Karaismailoğlu: 'Bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız'
RİZE - Karaismailoğlu: "Bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bölgede incelemede bulunması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasıRİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize 'nin Güneysu ilçesinde sel ve heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.
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