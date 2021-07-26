Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
RİZE - Karaismailoğlu: 'Bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız'
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
RİZE - Karaismailoğlu: 'Bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız'

RİZE - Karaismailoğlu: 'Bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız'

RİZE - Karaismailoğlu: "Bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bölgede incelemede bulunması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasıRİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize 'nin Güneysu ilçesinde sel ve heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Sel 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı