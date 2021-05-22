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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rize'deki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.. Saldırı anları kameraya yansıdı

Rize'deki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.. Saldırı anları kameraya yansıdı

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASI

Güvenlik Güçleri Akalan Kamera Silahlı Saldırı Saldırı 

-ÖLEN ŞAHSIN FOTOĞRAFI

( RİZE ) RİZE

- Rize’nin Ardeşen ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Fırtına Mahallesi’nde gerçekleşti. Çalıştığı fırına gelen Mehmet Dilmaç, belinden çıkardığı tabanca ile iş arkadaşı Mustafa Mercan'a ateş etmeye başladı.
Mustafa Mercan'ın yere yığıldığını gören saldırgan Mehmet Dilmaç olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırıya uğrayan Mustafa Mercan olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan Mehmet Dilmaç ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki şahsın yıllardır küs oldukları ve konuşmadıkları öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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