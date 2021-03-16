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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Rize'de kentsel dönüşüm çalışmalarında yıkımlar sürüyor

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmalarında yıkımlar sürüyor

Binanın kolonları kesilirken

Çökme Anı Kamera 

-Binanın çökme anı

( RİZE )- Taşıyıcı kolonları kesilen bina bir anda böyle çöktü RİZE

- Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edildikten sonra yıkımına devam ediliyor. Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına başlandı. Taşıyıcı kolonları kesildikten sonra bina kendiliğinden çöktü. Çökme anı ise kameralara yansıdı. (HFD-ÖS-Y)
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