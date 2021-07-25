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Rize’de çay yüklü kamyon yola devrildi: Tonlarca çay yola döküldü
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Rize’de çay yüklü kamyon yola devrildi: Tonlarca çay yola döküldü

Rize’de çay yüklü kamyon yola devrildi: Tonlarca çay yola döküldü

Devrilen kamyondan görüntüler

Fabrika 

-Yola dökülen çaylar

( RİZE ) RİZE

- Rize’nin Ardeşen ilçesinde çay yüklü kamyon devrildi. Olay ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Üreticiden alınan çayı fabrikaya getirmekte olan 53 K 4383 plakalı çay yüklü kamyon devrildi. Sürücü yara almadan kurtulduğu kazada tonlarca çay yere döküldü. Bir süre trafiğe kapanan Cumhuriyet Mahallesi'ni Düz Mahalleye bağlayan Doğatepe Yokuşu’na dökülen çaylar bölgeye gelen farklı bir kamyona nakledilirken yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.
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