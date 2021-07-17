RİZE - Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu sel bölgesinde incelemede bulundu
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın sel bölgesinde incelemede bulunması ve afetzedelerle konuşmasıRİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize 'de sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
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