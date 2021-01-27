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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Riva açıklarında kuru yük gemisinin sürüklenmesine ilişkin valilikten açıklama

Riva açıklarında kuru yük gemisinin sürüklenmesine ilişkin valilikten açıklama

Gemiden görüntü

( İSTANBUL )- “Can kurtarma ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumda” İSTANBUL

Kuru Yük Gemisi Basın Açıklaması Gesi Yardım Talebi 


- Riva açıklarında makine arızası yapan boş kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesine ilişkin İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Can kurtarma ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır” denildi. Tekirdağ Limanı’ndan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan Panama bayraklı ‘PETRA STAR’ isimli boş kuru yük gemisinin makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmesine ilişkin İstanbul Valiliği’nden yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Tekirdağ Limanı’ndan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisinin saat 16.55’te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladığı anlatıldı. Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11 römorkörlerinin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, “Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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