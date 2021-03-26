Restorana gece baskını: Polisten kaçmak için yapmadıkları kalmadı

-Restorana gece baskını ismiyle istihbaratta



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şişli’de korona virüs tedbirlerine rağmen açık olan içkili lokantaya polis baskın yaptı. Kapıları kapalı olan restorana vatandaşların başka yerden giriş yaptığı öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri ile ilgili ilçe genelinde bir dizi denetimlerde bulundu. Gece saat 03.00 sıralarında yapılan denetimlerde, Merkez Mahallesi Silahşör Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın kepenklerinin kapalı olduğu ancak işyerine başka bir kapıdan giriş çıkış yapıldığı belirlendi. İçeri girmeyi başaran polis, restoranda alkol servisi yapıldığını ve 30 müşterinin bulunduğunu tespit etti. Konu ile ilgili bahse konu restoranda bulunan 30 kişiye 1593 sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten 104 bin 70 lira para cezası verildi.





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