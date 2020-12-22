Rekabet Kurumu tarafından cerrahi maske fiyatlarını arttıranlara açtığı soruşturmada sözlü savunma aşamasına geçildi



- COVİD-19 salgını kapsamında tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimini ve satışını yapan teşebbüslerin fahiş fiyatlandırma yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bugün yapılan sözlü savunma toplantısı pandemi süreci dolayısıyla online olarak yapıldı. Soruşturma tarafı 13 firma yer alırken 7 teşebbüs sözlü savunmaya katıldı.

Rekabet Kurumu yapılan sözlü savunmalarından ardından soruşturmaya ilişkin kararının bildirisini 6 Ocak 2021 günü yapacağı kaydedildi. (MC -



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