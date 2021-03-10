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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Refüje çıkan sürücü elektrik direklerine çarpıp takla attı: 2’si ağır 4 yaralı...Feci kaza kamerada

Refüje çıkan sürücü elektrik direklerine çarpıp takla attı: 2’si ağır 4 yaralı...Feci kaza kamerada

Yaralılardan görüntü

Fabrika Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-yaralıların çıkarılma görüntüsü
-yaralının ambulansa alınma görüntüsü
-yaralı yakınının saldırma görüntüsü
-sakinleştirme görüntüsü
-olay yerinden görüntü
-araç içerisinden görüntü

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ki düğünden dönen aile Beçi ışıklı kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje çıktı. Elektrik direğine çarparak taklalar atan araçta 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı bölgede bulunan fabrikasının güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı. Kaza Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Beçi ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca’da ki düğünden Düzce’de ki evlerine dönüşe geçen Y. S. idaresindeki 81 ABA 785 plakalı Ford marka otomobil, Beçi ışıklı kavşaklara yaklaştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı. Ardından refüjde bulunan elektrik direklerine çarpan otomobil taklalar atarak bariyerlerin üzerine çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerinde sıkışan iki yaralıyı yapılan çalışma sonrasında araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeni ile uzun süre tek şeritten sağlanan her iki yönde aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Ayrıca bölgede bulunan fabrikasının güvenlik kamerasına ise görüntüler saniye saniye yansıdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önce refüje ardından da elektrik direklerine çarparak taklalar atması görülüyor. (EB-ALI-
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