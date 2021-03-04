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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Randevusuz ve 18 yaş altı hasta girişi yasaklandı

Randevusuz ve 18 yaş altı hasta girişi yasaklandı

- Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Devlet Hastanesi) dışarıdan görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Hastane 


- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vaka artışlarının önüne geçmek amacıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne MHRS randevusu olmayan ve 18 yaş altında olup da muayene amacıyla gelmeyen kişiler alınmamaya başladı.
Bandırma'da korona virüs vakalarında meydana gelen artış nedeniyle her geçen gün yeni önlemler alınmaya başladı.
Edinilen bilgilere göre Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Muayene Hekim Randevu Sistemi(MHRS)'den randevu almadan gelen hastalar ile muayene amacı olmadan gelen 18 yaş altı vatandaşların içeri alınmamasına karar verildi.
Böylelikle hastanedeki ayakta tedavi edilebilen hasta sayısının sınırlandırılması ve muayene olmak amacının dışında hastaneye gelişlerin önüne geçilmeye çalışılacağı öğrenildi. Hastaneye ayrıca ziyaretçi girişleri de sınırlandırılacak.
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