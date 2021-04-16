Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde. On bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk Cuma namazı, sosyal mesafe, maske, hijyen kuralları çerçevesinde kılındı. Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan ilk Cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İçeride namaz kılmak için yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusuna kendi getirdikleri seccadeleri sererek ibadetlerini yerine getirdiler. Ramazan ayının ilk Cuma namazını değerlendiren bir vatandaş ise şunları kaydetti: "Biraz buruk hissediyoruz kendimizi. Çünkü sık sık bir araya gelerek namazı kılamıyoruz ama buna da şükür. En azından namazımızı ifa edebiliyoruz. Kurallara da dikkat etmeye çalışıyoruz. Maske olsun mesafe olsun. Bu aralar çok artış oldu. Eskiden bir defa kendimizi koruyorsak şimdi beş defa kendimizi korumamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu.



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