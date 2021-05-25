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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
RAMALLAH - Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Ramallah'ta

RAMALLAH - Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Ramallah'ta



: - Basın toplantısından detaylar - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al - Malki'nin açıklaması - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es - Safedi'nin açıklaması RAMALLAH (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es - Safedi resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al - Malki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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