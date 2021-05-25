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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
RAMALLAH - ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor (2)

RAMALLAH - ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor (2)

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması - Heyetler arası görüşmeden detaylarABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyorKUDÜS (AA) – ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.İşgal altındaki Filistin'e resmi ziyarette bulunan Blinken, Ramallah 'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.Blinken, Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ne 5,5 milyon dolarlık acil mali yardım, uluslararası yardım kuruluşlarına da 32 milyon dolarlık destek sağlayacağını belirtti.
"İsrail ile Filistinliler arasında daha fazla şiddete yol açan her türlü tek taraflı uygulamaya karşı çıkmaya devam edeceğiz." diyen Blinken, ülkesinin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs Başkonsolosluğunun yeniden açılacağını duyurdu.Tel Aviv'den Ramallah 'a geçen Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Ramallah ziyaretinin ardından Kahire'ye geçmesi beklenen Blinken, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es - Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşecek. Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Amman'da da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es - Safadi ile bir araya gelecek.

Basın Toplantısı Toplantı Uluslararası 2 Milyon Dolar İsrail 

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