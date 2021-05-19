Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Rafting Takımı sporcuları Çatak Çayı'nda Türk Bayrağı açtı

Rafting Takımı sporcuları Çatak Çayı'nda Türk Bayrağı açtı

Rafting sporcularının bayraklı geçişi

( VAN ) VAN

Jandarma 


- Van’ın Çatak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Çatak Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Manto’nun Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. Törene Çatak Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Manto, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, okul müdürleri ve jandarma personeli katıldı.
Çelenk sunma töreninin ardından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinden geçen Çatak Çayı’nda, Çatak Belediyespor Rafting Takımı sporcuları tarafından Türk bayrağı açılarak görsel şölen sunuldu. (MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement