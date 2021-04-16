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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılar sakinlerini sahura kaldırdı

Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılar sakinlerini sahura kaldırdı

Radyocu Beyza Koç'un davul çalması

Sosyal Medya Sahur Kadın Davulcu 

-Vatandaşların ilgisi
-Bir vatandaşın pide vermesi
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kadın radyocu davul çaldı, Bağcılar sokaklarında sahur vakti renkli görüntüler oluştu İSTANBUL

- Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği “Sahur Devriyesi” programına konuk olan radyocu Beyza Koç, Ramazan davulcusu olup söylediği manilerle Bağcılar ilçesi sakinlerini sahura kaldırdı. Hayatlarında ilk kez kadın davulcu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl uygulamaya geçirilen “Sahur Devriyesi” isimli program ilçe sakinlerinden büyük ilgi görüyor. Saat 02.30’da her gece bir radyocunun katıldığı “Sahur Devriyesi” aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Programın son konuğu Radyo Alaturka’da hafta içi her akşam 16.00-19.00 saatleri arasında yayınlanan Nağmeler programını sunan Beyza Koç oldu. İlk kez kadın davulcu gördüler Kemalpaşa Mahallesi’nde devriye aracıyla gezen ünlü radyocu, internet üzerinden gerçekleşen yayında kendini izleyenlere seslendi. Sunumun ardından Radyocu Beyza, davulcu Ümit Kaplan’dan kısa süreliğine davulu teslim aldı. Ünlü isim daha sonra davul çalarak mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Karşılarında kadın davulcuyu gören vatandaşlar çok şaşırdılar. Beyza, söylediği “11 Ayın sultanısın, gönüllerin baş tacısın, müminlerin yoldaşısın. Hoş geldin Ya Şehri Ramazan” manisi çok beğenildi. Radyocu, balkona çıkan vatandaşlarla sohbet de etti. Apartmanlardan sepetlerini salanlara Ramazan pidesi de ikram edildi.
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