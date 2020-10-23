PTT’nin 180.kuruluş yıl dönümü Diyarbakır’da çeşitli etkinliklerle kutlandı

-PTT Başmüdürü Mevlüt Demirkıran’ın diğer müdürler tarafından karşılanması

-PTT Diyarbakır Başmüdürü Mevlüt Demirkıran konuşması

-180 numaralı gişe numarasını alan bir vatandaş hediye verilmesi

-Çocuklara hediye verilmesi



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 180. kuruluş yıl dönümü Diyarbakır’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. PTT’nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 180 gişe numarasını alan bir vatandaşa PTT Başmüdürü Mevlüt Demirkıran tarafından milli mücadelenin 100. yılı anısına basılan anma pulu serisi olan bir albüm hediye edildi. PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü Diyarbakır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk etkinlik, Karacadağ PTT şubesinde düzenlendi.

Burada konuşan PTT Diyarbakır Başmüdürü Mevlüt Demirkıran, PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "PTT'nin iki asra yakın tarihi tecrübesi bulunuyor. Diyarbakır ve ilçelerinde 593 personelimiz, 16 merkez 26 şube ile hizmet vermeyi aksatmaksızın sürdürüyoruz. PTT olarak yenilikçi bakış açısıyla teknolojik yatırımlar ile kaliteli ve güvenli hizmet anlayışını benimseyerek çalışıyoruz" dedi.

"İlkemiz, gidilmeyen yere gitmek, olunmayan yerde olmak" Türkiye’nin en köklü kurumları arasında PTT’nin de yerini her zaman koruduğunu aktaran Demirkıran, "Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT ailesi olarak, ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların yanında oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatımız her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ederek gidilmeyen yere gitmek, olunmayan yerde olmak ilkesiyle 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Yüce Türk milletimizden aldığımız güç ve güven ile 180 yıllık tecrübesi olan bir teşkilatın mensubu olarak 180. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyor, Posta ve Telgraf Teşkilatımızın çeşitli bölümlerinde görev yapıp da hayatta olmayanlar, rahmetle, hayatta olanları minnet ve hürmetle anıyoruz. Halen görevi başında olan mensuplarımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından PTT’nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 180 gişe numarasını alan bir vatandaşa Demirkıran tarafından milli mücadelenin 100. yılı anısına basılan anma pulu serisi olan bir albüm hediye edildi. (SI-YRT



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