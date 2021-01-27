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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten nefes kesen operasyon... Dolandırıcılar suçüstünde kıskıvrak böyle yakalandı

Polisten nefes kesen operasyon... Dolandırıcılar suçüstünde kıskıvrak böyle yakalandı

Polisin pusu kurması

Yaşlı Kadın Ziynet Eşyası Akalan Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Evden çıkan şahsı yakalaması
-Diğer şahsın yakalanması
-Ziynet eşyaları

( BALIKESİR )- 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı BALIKESİR

- Balıkesir'de telefonla aradıkları kadına kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki zanlı suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ bahanesiyle Gülten B'yi (92) dolandıran C.T ve E.K., evin önünde pusu kuran polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. İki şüpheli yaşlı kadını sürekli arayarak FETÖ, PKK terör operasyonları kapsamında banka hesaplarındaki para ve mücevherleri kendilerine vermeleri gerektiğini, aksi takdirde kendisine de zarar geleceğini belirterek tehdit ettiler. Dolandırıcılık ihbarını alan Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı YANDOL ekipleri ziynet eşyalarını almak için bekleyen şüphelileri Bahçelievler Mahallesi, Akasya Sokak'taki adreste pusu kurarak bekledi. Şüphelilerin adrese geldiğini tespit eden ekipler, araçların ve ağaçların arkasına gizlendi. Ekipler, Gülten B'den ziynet eşyalarını alarak dışarı çıkan C.T'yi yere yatırarak yakaladı. Daha sonra çevrede araştırma yapan polis ekipleri, E.K'yı araçla kaçarken önünü keserek gözaltına aldı. Ekipler, daha sonra yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını Gülten B'ye teslim etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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