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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Polisten kısıtlamayı ihlal eden gruba tepki anonsu: 'Yeter artık, milletin hakkı var sizin üzerinizde. Gezinemezsiniz, benim hakkım helal değil'

Polisten kısıtlamayı ihlal eden gruba tepki anonsu: 'Yeter artık, milletin hakkı var sizin üzerinizde. Gezinemezsiniz, benim hakkım helal değil'

Polisin parktaki gruba anons yapması

( KONYA ) Polisten kısıtlamayı ihlal eden gruba tepki anonsu: "Yeter artık, milletin hakkı var sizin üzerinizde. Gezinemezsiniz, benim hakkım helal değil" KONYA

Polis Hafta Sonu Helal Bisiklet Polis Ekipleri 


- Konya’da hafta sonu kısıtlamanın olduğu saatlerde 10 kişilik grubun parkta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, megafonla “Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde. Gezinemezsiniz, benim hakkım helal değil. Sizin yüzünden şu anda ben burada devletin aracının mazotunu yakıyorum, yazıktır" anonsu yaparak tepki gösterdi. Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesinde bulunan bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, kısıtlama saatlerinde 10 kişilik grubun parkta bulunduğu ve maske kuralına uymadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Polisi gören 10 kişilik grup yürüyerek ve bisikletlerini alarak parktan uzaklaştı. Parkta 10 kişilik grubun maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini gören polis ise, megafon ile gruba seslenerek, “Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde. Gezinemezsiniz, benim hakkım helal değil. Sizin yüzünden şu anda ben burada devletin aracının mazotunu yakıyorum, yazıktır” anonsunu yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, polis ekiplerinin anons yapması ve parktaki grubun olay yerinden kaçması yer alıyor.
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