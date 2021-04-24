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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polisten kaçtı, yakalanınca gazetecilere ''Niye çekiyorsun, psikolojik baskı yapıyorsun' dedi

Polisten kaçtı, yakalanınca gazetecilere ''Niye çekiyorsun, psikolojik baskı yapıyorsun' dedi

2 şahsın kaçma anı

Uyuşturucu Araç Kullanmak Psikolojik Baskı Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Kovalamaca anı

( BURSA ) Polisten kaçtı, yakalanınca gazetecilere ""Niye çekiyorsun, psikolojik baskı yapıyorsun" dedi- Kısıtlamayı ihlal eden şahıslar polisi görünce böyle kaçtılar BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisi görünce kaçmaya başlayan şahıs, motosikleti bozulunca yakalandı. Şahsın arkadaşı ise yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. yansıdı. GBT sorgulamasında uyuşturucu kullanma ve Silah ticareti suçundan aranması olan Metin D.(35)'ye 5 bin 389 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, İnegöl'ün Yunusemre mahallesindeki park alanında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şahıslar ihbarını aldılar. Harekete geçen ekipler, park alanına geldiğinde 2 şahsı gördüler. Polis ekiplerini gören 2 şahıstan biri Plakasız motosikletine binerek kaçmaya başladı.
Diğer şahıs ise yaya olarak kaçtı. Polis ekibi, motosikletli gencin peşine düştü. 2 kilometre süren kovalamaca sırasında motosikleti arızalanan genç durunca polis ekipleri kıskıvrak yakaladılar. Yakalanan Metin D.(35), "Arkadaşla parkta oturup sohbet ediyorduk." dedi.
Şüpheli şahıs, o anları görüntüleyen basın mensuplarına ise, "Niye ikide bir çekiyorsun. Psikolojik baskı yapıyorsun. Ayıp senin yaptığın" diyerek tepki gösterdi. Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL, maske kullanmamaktan 900 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan bin 339 TL olmak üzere toplam 5 bin 389 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılarak, evine gönderildi.
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