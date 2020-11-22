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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi

Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi

Şüphelinin kaçtığı araçtan detaylar

Uyuşturucu Taciri İlk Müdahale Uyuşturucu Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden detaylar
-112 ekiplerinden detaylar
-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de durumundan şüphelenilince polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, kovalamacada bacağı kırılınca yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulmaya çalışılan 38 ADT 362 plakalı ticari araç, uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başladı.
Polis ekipleri tarafından takibe alınan araç, Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 258. Sokak üzerinde sıkıştırıldı. Araç içerisinde bulunan uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen Y.C.(29), koşarak kaçmaya çalışırken üzerinde bulunan tabanca ile polis ekiplerine silahlı mukavemet gösterdi. Sokak aralarına kaçan Y.C., bacağı kırılınca yere düşerek ekipler tarafından yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri de sevk edildi. Bacağı kırılan şahıs, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Y.C.’nin kaçtığı araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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