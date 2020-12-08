Polisler, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu'na çocuk oyun alanı kurdu

-Oyun alanı yanında görevli polisler

-Aile için şiddet bürosu tabelası

-İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü dış görüntü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği içine çocuklar için oyun alanı kuruldu. Temel amaçlarından biri, aile içinde meydana gelen ve sesini en yakınlarına dahi duyuramayan toplumda dezavantajlı olarak değerlendirilen kadınların korunması için kurulan Samsun'un İlkadım ilçesindeki Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği örnek bir uygulama başlattı. Şiddete maruz olan kadınlar ile birlikte emniyete gelerek ifade veren kadınların yanındaki çocukların tanık oldukları olayları annesinin ifadesi alınırken yeniden dinleyerek mağdur olmaması için oyun alını oluşturuldu. Aileleri ifade veren çocuklar İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nin koridoruna polisler tarafından kurulan oyun alanında oyun oynayıp, yeniden bir travma yaşamasının önüne geçiliyor. Polislerce kurulan oyun alanı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. (MAY-



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