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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi - ESKİŞEHİR

Polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi - ESKİŞEHİR

- Olay anından görüntülerESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen bir etkinliği takip eden İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek sesle bağıran ve maske takmayan 3 kişiyi uyardı.Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan ve "youtuber" olduğu iddia edilen bir kadın ile 2 arkadaşına Kovid - 19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 2 bin 700 lira ceza yazıldı.

Youtube Koronavirüs 

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