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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polisin 6 ay boyunca takip ettiği yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Polisin 6 ay boyunca takip ettiği yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Polisin operasyon hazırlığı

Adli Kontrol Lyon Akalan Irak Trol 

-Polisin operasyon yapması
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

( ANTALYA )- 5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 şüpheliden 5’i tutuklandı ANTALYA

- Antalya’da yasa dışı bahis siteleri üzerinden 5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 şüpheli, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen paraların transferini sağlayan şüphelilere yönelik 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu Y.Ç.P. isimli şahıs liderliğinde yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 5 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri anlaşılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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