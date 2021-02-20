Polis ve jandarmadan Türkiye genelinde 'Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar/Oyun Makineleri” uygulaması



- Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar/Oyun Makineleri” suçlarına yönelik ülke genelinde uygulama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca; 11 bin 396 ekip, 44 bin 748 personelin katılımıyla “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar/Oyun Makineleri” suçlarına yönelik ülke genelinde 14:00-18:00 saatleri arasında “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi” ve 18:00-21:00 saatleri arasında “Kumar/Oyun Makineleri” uygulamaları yapıldı. 551 aranan şahıs yakalandı Yapılan yasadışı "Bahis/Siber Denetimi" uygulamasında; 59 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 120 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. 19 şahıs gözaltına alınırken, 551 aranan şahıs yakalandı. Bir diğer uygulama olan "Kumar/Oyun Makineleri" uygulamasında ise 7 bin 449 işyeri ve 367 dernekte, 9 şahıs gözaltına alındı. 146 aranan şahıs yakalandı, 18 şahıs hakkında adli, 54 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 6 umuma açık işyeri ve derneğe de idari işlem yapıldı. Tedbirlere uymayan 390 şahsa idari para cezası Yapılan uygulamalarda, korona virüs salgını ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler ile “65 Yaş Üstü ve 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı, Maske Takmamak, Sosyal Mesafe Yasağına Uymamak ve Saat 21.00’dan Sonra Sokağa Çıkma Yasağı” tedbirlerine uymayan 390 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu (kalaşnikof) silah, 4 adet av tüfeği, 18 adet mermi, 1 adet tombala makinesi, 10 gr eroin, 54 gr esrar maddesi, 41 adet bonzai, kumar oyun kağıdı ile oyun pulları ele geçirildi.



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