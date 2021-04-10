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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı

Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı

Polislerin beklemesi

Polis Hatıra Fotoğrafı Kuruluş Yıldönümü Irak 

-Zafer Aktaş’ın gelmesi
-Vali yardımcısının gelmesi
-Zafer Aktaş’ın anıta çelenk koyması
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Cumhurbaşkanının mesajının okunması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıldönümünde İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törende Cumhurbaşkanı’nın kutlama mesajı okundu. 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatının 176’ncı yıldönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor. Taksim’de de kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle bir tören düzenlendi.
Saat 10.00’da gerçekleştirilen törene Vali yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çeşitli birimlerden polisler katıldı.
Tören, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Tören, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu. (YEŞ-YM-
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