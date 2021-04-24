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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis havadan ve karadan kısıtlamada denetim yaptı

Polis havadan ve karadan kısıtlamada denetim yaptı

Dronenin anons yapmasından görüntü

Polis Eziler Ronen Karahisar Polis Ekipleri 

-Dronenin uçuş yapmasından görüntü
-Vatandaş röportaj
-Polis ekiplerinin araçları durdurmalarından görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Polis ekipleri drone ile havadan yaptığı anonslar ile vatandaşları uyardı AFYON KARAHİSAR

- Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da uygulanmaya devam eden 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde polis tarafından havadan ve karardan denetim yapıldı. Polis, drone ile havadan yaptığı anonslar ile vatandaşları tedbirler konusunda uyardı. Kentte Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlama kapsamında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Vilayet Kavşağı başta olmak üzere 5 bölgede uygulama noktası oluştururken, birçok polis ekibi de işlek cadde ve sokaklar ile birlikte ana arterlerde devriye gezilerek denetimler yapılmaya devam ediyor. Vilayet Kavşağı’nda polis ekipleri karadan ve havadan denetim yaparken, yaya ve araçları ile yoldan geçenleri durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. Polis ayrıca havalandırdığı drone ile anonslar yaparak vatandaşları kısıtlama tedbirleri konusunda uyardı. (GC-Y)
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