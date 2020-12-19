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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Polis ekipleri Kızılırmak’ta bulunan kaz ve ördekleri besledi

Polis ekipleri Kızılırmak’ta bulunan kaz ve ördekleri besledi

POLİSLERİN KIZILIRMAKTA BULUNAN KAZ VE ÖRDEKLERİ BESLEMESİNDEN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Sosyal Medya Polis Memur Polis Ekipleri 


- Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları besledi. Tüm Türkiye’de Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekler polis ekipleri tarafından beslendi. Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan kaz ve ördekleri ekmek atarak beslemesi sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
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