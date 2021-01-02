Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis ekipleri, 155'i arayıp pasta isteyen 8 yaşındaki Rabiya'nın doğum gününü kutladı

Polis ekipleri, 155'i arayıp pasta isteyen 8 yaşındaki Rabiya'nın doğum gününü kutladı

Polis ekiplerinin Rabiya'nın evine gitmesi

Doğum Günü 

-pasta kestirmesi
-genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Kurtalan ilçesinde 155'i arayıp arayıp pasta isteyen 8 yaşındaki Rabiya'nın doğum günü kutlandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 yaşındaki Rabiya'nın 155'i arayıp kısıtlamalardan dolayı dışarı çıkamadıklarını ve bugünde doğum günü olduğunu belirtip pasta istemesi üzerine ekiplerin seferber olduğunu belirtildi. Ailenin evine giden ekipler, Rabiya'ya pasta kestirip doğum gününü kutladı. Kız çocuğu ve kardeşine bot ve mont hediye edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı