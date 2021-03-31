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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
PMT-76 tüfeğinin adı 57’nci alaya ithaf edildi: PMT-76/ 57A

PMT-76 tüfeğinin adı 57’nci alaya ithaf edildi: PMT-76/ 57A

MKEK tarafından hazırlanan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Akkale 


- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası'nda yerli imkanlarla üretilen PMT-76 platform makineli tüfeğinin adı Çanakkale Savaşı’nda tüfeğe karşı süngüyle taarruz edip can veren 57. alayın neferlerine ithaf edildi. PMT-76 olan tüfeğin adı PMT-76/57A olarak değiştirildi. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) resmi sosyal medya hesabından PMT-76 tüfeğinin adının “Neden mi 57A” ifadeleri kullanılarak değiştirildiği açıkladı.
Paylaşımda Çanakkale’de Makinalı tüfeğe karşı süngüyle taarruz edip can veren 57. Alayın kahraman neferlerine ithaf edilerek yeni adının PMT-76/57A olduğu belirtildi. MKEK’nin yaptığı paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı tarafından alıntılanarak şu ifadelere yer verildi: “’Çanakkale Geçilmez’ diyerek düşmanın her türlü silahına karşı göğsünü siper eden 57’nci Alay’ın kahraman neferlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor; o şanlı ecdadın torunları olarak fedakârca görev yapan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzu ve mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz.” MKEK resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Kurtuluş Savaşı, Çanakkale savaşı ve Atatürk'ün fotoğraflarının görüntülerinin yer almasının yanı sıra İstiklal Marşı’nın kıtalarından alıntılar yapıldı. Görüntülerde ayrıca PMT-76/57A tüfeğinin seri atış anına da yer verildi.

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