( BERLİN ) - PKK tarafından kızı kaçırılan annenin evlat nöbeti aralıksız sürüyor- Anne Maide T. 1 yıldır uzak kaldığı kızı Nilüfer'i hasretle bekliyor BERLİN



- Terör örgütü PKK tarafından Almanya'da kaçırılan Nilüfer T.'nin annesi Maide T. başkent Berlin'de kızına kavuşmak için aylardır yaptığı eylemi sürdürüyor. Kızının kaçırılışının yıl dönümünde gerçekleştirdiği eylemde konuşan Maide T., "Her Çarşamba Başbakanlık binasının tam önünde yapıyorum ki beni gelip geçtiklerinde görsünler diye. Ama bunlar es geçiyorlar. Çünkü bunların es geçmelerinin nedeni PKK’ya destek sunuyorlar" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 yıl önce kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Hanım, evlat nöbetine aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 24 senedir Berlin’de yaşayan Maide Hanımın kızı Nilüfer, geçtiğimiz yıl folklor öğrenme amacıyla gittiği, fakat daha sonra PKK sempatizanlarınca işletildiğini öğrendiği dernek yönetimi tarafından kaçırılmıştı. "Navende Kurdistaniyen li Berlin" adlı dernekte kızının beyninin yıkandığını ve PKK’ya hizmet etmek için kaçırıldığını söyleyen Maide hanım, kızını kurtarabilmek için 1 yıldır yılmadan her çarşamba günü eylem yapıyor. Türkiye’deki Diyarbakır annelerine benzetildiği için "Maide Ana" olarak da isimlendirilen Maide T. önce söz konusu dernek önünde başlattığı eylemini daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel’e ve diğer siyasilere sesini duyurabilmek için Başbakanlık binası önünde sürdürdü. "Kızımı kurtarmama yardımcı olun" Maide Ana, kızı Nilüfer’in kaçırılışının yıl dönümü nedeniyle eylemini bugün tarihi Brandenburg Kapısı önüne gerçekleştirdi. Maide Hanıma komşuları ve kendisine destek olmaya gelen birkaç duyarlı vatandaş da eşlik etti. Eylemciler Brandenburg Kapısı önünde üzerinde “PKK bir virüstür. Kızımı kurtarmama yardımcı olun" yazılı pankart açarak kaçırılan Nilüfer’in fotoğraflarını taşıdı. "Avrupalılara kendilerini masum diye gösteriyorlar" Kızını PKK’nın elinden kurtarıncaya kadar eylemlerine devam edeceğini söyleyen Maide T, PKK'nın kızını tam 1 yıl 2 gün önce kaçırdığını ifade ederek, "Herkesin PKK’nın gerçek yüzünü görmesi için, nerelerde hangi kapıların çalınması gerekiyorsa bütün kapıları çalacağım. Bütün kapıları zorlayacağım. Avrupalılara kendilerini masum diye gösteriyorlar. Masum olmadıklarını, IŞİD kadar tehlikeli olduklarını, hatta IŞİD’den çocuklarımız açısından daha da tehlikeli olduğunu bütün dünyaya hedefim göstermek" dedi.

"Yaşanan bir olaya ses çıkarmıyorsan demek ki sen de dahilsin" Anne Maide, "Her Çarşamba Başbakanlık binasının tam önünde yapıyorum ki beni gelip geçtiklerinde görsünler diye. Yani görmemeleri imkansız. Öyle sanıyorum. Ama bunlar es geçiyorlar. Çünkü bunların es geçmelerinin nedeni PKK’ya destek sunuyorlar. Yaşanan bir olaya ses çıkarmıyorsan demek ki sen de dahilsin. O yüzden ses çıkarmıyorlar. Ama seslerini çıkarana kadar, bunların derneklerini kapattırana kadar, bunlara ‘Hop! Ne yapıyorsunuz’ diyene kadar devam edeceğim ben" dedi.

Almanya’da ve Avrupa’da kendisi gibi çocukları PKK tarafından kaçırılan başka ailelerin de olduğunu söyleyen Maide Hanım, bu durumlarda PKK’nın aileleri korkutarak ve umut vererek susturduğunu iddia etti. Ailelerin genelde, 'medyaya çıkarsanız çocuğunuz gelmez' söylemleriyle korkutulduğunu vurgulayan Maide T, “Aileler o yüzden, çocukları gelsin diye medyaya çıkmıyorlar. Ama halbuki bilmiyorlar ki çocukları hiçbir zaman gönderilmeyecek. Kesinlikle bu sadece bir taktik” ifadesini kullandı. Çocuğu PKK tarafından kaçırılan veya kaçırılma tehlikesi bulunan ailelere de seslenen Berlin’in Maide Ana’sı, “Benim durumumda olan yani bu durumun yaşanmaması için, bunların önüne set kurmak için gelin beraber olalım. Gelin birlik olalım. Bu tür durumlarda destek olmak için gelmezseniz, kendinizi göstermezseniz hiç birşey olmaz” dedi.

Çocuğunu geri alana kadar eylemine devam edeceğini ısrarla vurgulayan cesur anne, yıllar sürse de vazgeçmeyeceğini, kızına tekrar kavuşmak için bütün yolları deneyeceğini söyledi.



Maide Hanım, en son Belçika’da olduğunu duyduğu kızı Nilüfer’den bir senedir hiçbir haber alamıyor.



