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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı

PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı

Kadının havalimanındaki görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Benzerlik Terör Örgütü 


- İstanbul Havalimanında PKK/KCK terör örgütünden kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan kadın, kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanında yürütülen çalışmalar sırasında B.Ö. ismine kayıtlı pasaportla Casablanca’dan İstanbul aktarmalı Saopaolo’ya gidecek olan bir kadın, ekiplerin şüphesi üzerine durdurularak inceleme yapıldı. Yapılan incelemede şahsın benzerlikten yararlanarak kardeşinin pasaportunu kullandığı, gerçek kimliğinin de PKK/KTCK terör örgütüne üyelikten suç kaydı olan ve yurtdışına çıkış yasağı olan S.O. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.O. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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