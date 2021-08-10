Pikap ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı

-HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN PARÇALARININ TOPLANMASI

-İTFAİYE EKİPLERİNİN KAZA YAPAN ARAÇLARDA GAZ KAÇAĞI OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMESİ

-POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİNİN İNCELEME YAPMASI



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen otomobil hurdaya döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Çağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. idaresindeki 23 ES 989 plakalı otomobil ile 10 NG 339 plakalı pikap çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (MK-YRT

